Antonio Baranda y Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Para AMLO, el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) que se aplica desde el 2000 en todos los países de la OCDE, no se debe tomar en cuenta porque fue creada por el neoliberalismo.

«Ya los vieron (resultados). Nosotros no los tomamos cuenta porque pues todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo, del predominio del periodo neoliberal», se zafó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El martes pasado, al presentar Pisa, la OCDE alertó que los resultados de los estudiantes mexicanos en Matemáticas y Ciencias fueron inferiores en comparación con 2018 y aproximadamente los mismos en Lectura.

Ayer durante su conferencia, AMLO que durante el periodo «neoliberal» se buscó desaparecer a la educación pública y se ofendió a los maestros.

«Lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia y desaparecer la educación pública, degradándola. Nunca en la historia de México se había ofendido tanto a nuestros maestros como en el periodo neoliberal», insistió el Presidente.

Sin embargo la legisladora de Morena y presidenta de la Comisión de Educación, Flora Tania Cruz, reconoció Pisa y urgió a la SEP a atender el rezago educativo exhibido.

«La Comisión buscará a la autoridad de manera inmediata, a secretaria de educación y los secretarios de los estados, para encontrar, de manera urgente, qué se va atender, cómo van a atender e intervenir en la SEP, las autoridades, para detener esta regresión en materia educativa y recuperarnos, avanzar», señaló la legisladora morenista.

Indicó que no se trata de citar a comparecencias, sino de establecer mesas de trabajo con los diputados, para que empezar a discutir cómo resolver el rezago de los estudiantes de educación básica del país.

«México tiene un gran reto, sobre todo con el nuevo modelo educativo que tenemos, la nueva escuela mexicana, un programa que se está empezando», reconoció al concluir una reunión con representantes de la ANUIES, en la entrega de estados financieros de las universidades públicas.

En el Senado, legisladores de Oposición reprocharon al Gobierno mexicano las malas notas en Pisa.

«Es catastrófico el resultado en el tema educativo …y este Gobierno no tiene un plan para rescatar a nuestros niños y nuestros jóvenes. No podemos culpar a la pandemia porque otros países también la padecieron y hoy tienen buenos resultados», expuso la legisladora del PAN Guadalupe Saldaña, integrante de la Comisión de Educación.

También Nancy de la Sierra Arámburo, del Partido Verde, pidió acciones sin miras partidistas.

«El tema de educación debe dejar fuera nuestras ideologías partidarias; las pruebas que existen a nivel internacional como Pisa han demostrado a lo largo de muchos años una evaluación objetiva de cómo estamos en materia educativa», apuntó.