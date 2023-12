¿es realmente efectiva la política educativa actual para mejorar la calidad educativa en nuestro país?

El pasado 5 de diciembre se publicaron los resultados de la prueba PISA que realiza la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Tal y como lo han referido los diferentes medios de comunicación a lo largo de la semana, esta prueba estandarizada tiene como objetivo medir las habilidades en matemáticas, lectura y ciencias de los estudiantes en los distintos países que integran dicha organización, con la finalidad de emitir recomendaciones de mejora y dar seguimiento a los avances (o retrocesos) de dichos entes soberanos en materia educativa. Este examen cuenta, además, con encuestas para medir otras áreas relacionadas con el sector educativo, por ejemplo, brecha educativa, seguridad en las aulas, apreciación de las aptitudes docentes, etc. Como era de esperarse, los puntajes que obtuvo México no fueron positivos, toda vez que nos encontramos significativamente debajo de la media de la OCDE, reflejando que existe una tarea pendiente en mejorar la calidad educativa en nuestro país.

Siguiendo los resultados de la prueba PISA, México obtuvo 395 puntos en matemáticas, 415 en lectura y 410 en ciencias; mientras que la media de la OCDE fue de 472 en matemáticas, 476 en lectura y 485 en ciencias; es evidente que se requiere reforzar los aprendizajes en las tres asignaturas mencionadas, así como también prestar atención al contexto educativo en el que nos encontramos actualmente. Desde la entrada de la actual administración federal, la 4T se propuso reformar la política educativa, eliminando la Ley General del Servicio Profesional Docente, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y con ello implementó un nuevo plan de estudios con parámetros de evaluación que son contrarios al sistema por competencias (de este último tema emanaron múltiples críticas que van desde la edificación de la “Nueva Escuela Mexicana” hasta la polémica de los Libros de Texto Gratuitos); pasando por una crisis educativa ocasionada por la pandemia del Covid-19 y la educación a distancia. Lo que demuestran estos resultados es, finalmente, los frutos de la gestión educativa a nivel federal: deficiencia.

Para poner en contraste estas cifras, en 2018 México obtuvo 409 puntos en matemáticas, 420 en lectura y 419 en ciencias; si bien, el descenso no fue mayor a los 20 puntos en cada asignatura, lo que sí demuestra es que la construcción de la política educativa actual está mermando en el desarrollo académico de los estudiantes (en este caso, de quince años) y que deben tomarse cartas en el asunto. Más allá de criticar la evaluación per se (como ocurre usualmente en el debate público y académico), es necesario dimensionar el contraste internacional que se está evidenciando. Por ejemplo, Ángel Díaz-Barriga (profesor investigador de temas educativos de la UNAM) apuntó, tras la publicación de los resultados de la prueba PISA, que México debería retirarse de la prueba debido a que no contempla la diversidad social en la que se desenvuelven los estudiantes en nuestro país; sin embargo, considero que es justamente este contraste lo que debería tomar en cuenta el Gobierno Federal antes de elaborar una reforma “ascendente” al momento de plantearse e implementarse modificaciones, esto para dimensionar el impacto que tendrían dichos cambios en un país inmerso en la globalización. En otras palabras, reducir la crítica (en materia educativa) exclusivamente a parámetros internos terminaría por sesgar a las autoridades educativas a satisfacer demandas locales, mientras que la demanda internacional (y el desarrollo económico que conlleva) se deja a un lado, siendo que esta perspectiva global es vital para el crecimiento sostenido no sólo de la economía nacional, sino también para el desarrollo social y el bienestar en general de la población.

En este sentido, más allá de abandonar las pruebas estandarizadas, la tarea que deben atender urgentemente la SEP y las entidades federativas (quienes, constitucionalmente, también son responsables de estos resultados) es cuestionarse ¿hacia dónde deben ir encaminados los esfuerzos en mejorar el sistema educativo? De nuevo, entra en la mesa de discusión el término “calidad educativa”, el cual no sólo contempla el desempeño de los docentes en las aulas, sino también las condiciones en que se encuentra la infraestructura educativa, la efectividad de los planes y programas educativos, los libros de texto, y los programas sociales que integran la política educativa (Becas para el Bienestar Benito Juárez, La Escuela es Nuestra, etc.) ¿son realmente efectivas las políticas públicas en materia educativa para mejorar la calidad de la enseñanza y los aprendizajes? Haciendo un contraste internacional, la respuesta es clara: no son efectivas y vamos en retroceso.