CDMX.- Donald Trump provocó controversia durante un mitin republicano en Port Huron, Michigan, al elogiar públicamente el trasero de la cantante Nicki Minaj, quien lo acompañó en el avión presidencial Air Force One. “Antes de ver a Nicki Minaj, me fijé en un trasero increíble. Es difícil no darse cuenta”, declaró el mandatario ante los asistentes. Durante el vuelo, la rapera conversó con Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, y destacó las habilidades empresariales y de negociación del presidente. Trump también recordó comentarios similares que realizó anteriormente sobre el físico del senador republicano Jon Husted, exjugador de futbol americano.