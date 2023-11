Pinta su raya la burocracia local

La dirigente del Sindicato Único de Trabajadores Estatales y Municipales de Aguascalientes (SUTEMA), Mónica Ivón Solís López, afirmó que buscarán garantizar que los trabajadores estén protegidos durante el próximo proceso electoral y que no sean coaccionados para participar en actividades proselitistas. Comentó que la principal preocupación del SUTEMA es que los trabajadores sigan desempeñando sus funciones en un ambiente tranquilo y sin interferencias de tipo político.

Además, la secretaria general expresó que estará especialmente atenta a aquellas áreas donde el trabajo es más exigente y particularmente demandante, asegurándose de que los trabajadores no sean coaccionados para participar en actividades políticas. Afirmó que hasta el momento no ha recibido ninguna queja sobre trabajadores que sean obligados a participar en eventos políticos durante su jornada laboral.

También destacó el papel del SUTEMA en la defensa de los derechos de los sindicalizados y su colaboración con las autoridades tanto a nivel estatal como municipal. «Estamos trabajando para tener un sindicato más transparente y defender a nuestros sindicalizados. Hemos estado contribuyendo positivamente a algunas iniciativas y hemos recibido apoyo de las autoridades en ciertas situaciones, especialmente en proporcionar apoyo a los trabajadores».

Finalmente, Solís López informó que el SUTEMA, que cuenta con aproximadamente 3,100 trabajadores, participa activamente en la Federación de Sindicatos Estatales (Fedesa), una federación de sindicatos estatales que tiene como objetivo unir fuerzas para beneficiar a los trabajadores sindicalizados en términos de representación, apoyos y beneficios.

«Hasta ahora no ha habido ninguna queja ni acercamiento al respecto (…) La intención es que ellos sigan trabajando bajo las mismas condiciones que han tenido siempre, desempeñando su labor de manera tranquila…» Mónica Ivón Solís López