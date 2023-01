Eduardo Molina Agencia Reforma

MONTERREY, México.- El mexicano Guillermo del Toro agregó un segundo Globo de Oro a su repisa de premios, gracias a su versión animada de Pinocho.

«Gracias, estoy muy agradecido. Estoy más que nada feliz por estar en persona con ustedes. Algunos estamos borrachos. ¿Qué puede ser mejor?», bromeó al subir al escenario, en la ceremonia en Los Ángeles.

El mexicano ya había ganado el premio de Director en 2018 por La Forma del Agua.

La gala número 80 regresó a ser presencial, luego de que en el 2022 se realizara de manera virtual por las acusaciones de que la organización de la Prensa Extranjera, que entrega los premios, no tenía diversidad ni integrantes afroamericanos.

Los Espíritus de la Isla fue la mayor ganadora en las categorías de cine, al llevarse tres estatuillas: Película de Comedia o Musical, Guion para Martin McDonagh y Actor de Comedia para Colin Farrell.

Los Fabelman se llevó los premios de Mejor Película de Drama y Director para Steven Spielberg, quien obtuvo una larga ovación de pie por su filme semi autobiográfico.

«Llevo escondiéndome de esta historia desde que tenía 17 años y la he contado poco a poco en mis historias, algo hay en E.T. y en Encuentros Cercanos… Pero nunca tuve el valor de contarla de frente», recordó.

Austin Butler se alzó con el premio de Actor de Drama por su papel del Rey del Rock en el filme biográfico Elvis, y agradeció a Lisa Marie y Priscilla, familia de Elvis.

Cate Blanchett no se encontraba presente para aceptar su premio de Actriz de Drama por Tár.

Michelle Yeoh recordó su largo camino de carrera para llegar al escenario al recibir su premio por Actriz de Comedia en Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo.

«Ha sido un viaje extraordinario y una gran lucha estar aquí, pero creo que valió la pena», recordó al hablar del drama de hacerse camino en la industria.

Actriz de reparto fue para Angela Bassett, por su papel de la Reina Ramonda en Pantera Negra: Wakanda por Siempre.

El filme Argentina, 1985 le dio el reconocimiento de Película Internacional a la nación sudamericana, y el premio lo recogieron su director Santiago Mitre y su estrella Ricardo Darín.

Entre los momentos emotivos de la ceremonia estuvo un mensaje del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y los reconocimientos a la trayectoria de Ryan Murphy (Premio Carol Burnett) y Eddie Murphy (Premio Cecil B. de Mille).

En televisión La Casa del Dragón y Abbott Elementary se llevaron los premios de Mejor Drama y Comedia respectivamente, mientras que Serie Limitada fue para The White Lotus.