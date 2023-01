Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El filme animado Pinocho de Guillermo del Toro buscará un premio Óscar en la ceremonia número 95 que celebra a lo mejor del cine.

El trabajo del cineasta mexicano Guillermo del Toro fue tomado en cuenta por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) en la categoría Mejor Película Animada.

Aunque el filme dirigido por Guillermo del Toro y Mark Gustafson ha obtenido nominaciones a Mejor Sonido, Mejor Canción y Mejor Banda Sonora y Mejor Guion Adaptado en premios como los BAFTA, Globos de Oro y Critics’ Choice, en esta ocasión, no fue seleccionado para ir por el galardón en estas ternas.

Con esta mención, Guillermo del Toro contabiliza 6 nominaciones al Óscar, en lo que va de su carrera fílmica.

La película, que también fue nominada a los Globos de Oro, se medirá en esta categoría junto a filmes como: Marcel the Shell with Shoes On, El Gato con Botas: El Último Deseo, The Sea Beast y Red.

Pinocho de Guillermo del Toro, es una nueva adaptación que se aleja del clásico de Disney en la que se explora la importancia de tomar las decisiones correctas y ser fieles a quienes somos.

Más proyectos con mexicanos en busca de la estatuilla

Aunque Bardo, la cinta dirigida por Alejandro González Iñárritu, se quedó con las ganas de ser nominada a Mejor Película Internacional, se llevó una de las categorías a Mejor Fotografía por el trabajo de Darius Khondji.

All Quiet on the Western Front, Elvis, Empire of Light y Tár son sus contendientes en la misma quiniela.

Este cinematógrafo iraní tiene trabajos en cintas como Diamantes en Bruto y Okja. En bardo se encargó del ambiente que acompañòa lo que Iñárritu definió como una cinta autobiográfica.

Le Pupille, corto que contò con la producción del mexicano Alfonso Cuarón, también cosechó una nominación a la categoría Mejor Cortometraje Live Action.

El corto, que narra la historia de chicos de un internado católico en vísperas de Navidad, fue dirigido por Alice Rohrwacher y competirá contra An irish goodbye, Ivalu, Night ride y The red suitcase.

La próxima ceremonia de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se llevará a cabo el 12 de marzo bajo la conducción de Jimmy Kimmel, desde Los Ángeles.