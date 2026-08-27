Lorena Corpus Agencia Reforma
MONTERREY, NL: Si hay algo que hace más fuerte e inquebrantable la unión de la banda Marrano Rosa que la misma música, es el hecho de que Pink Floyd les cambió la vida a cada uno de sus integrantes.
«Yo no estaría vivo si no fuera por Pink Floyd», declaró Roi Zerda, vocalista y guitarrista de la agrupación.
«Porque al igual que todos los que estamos aquí, todos hemos tenido momentos súper oscuros, momentos súper bajos, y a todos nos ha rescatado algo distinto, a mí me rescató la música de Pink Floyd», aseguró el músico.
Por ese amor que sienten por la icónica banda de rock británica formada en Londres en 1965, es que Marrano Rosa ha implementado una tradición muy «pinkfloydera», que es ofrecer cada año un tributo a su grupo favorito de rock.
Y este año se preparan para sorprender a sus seguidores con un show que promete ser el más ambicioso de sus 21 años de carrera.
La banda regia reúne a Roi Zerda (vocalista), Óscar Elizondo (tecladista), Rodolfo Rodríguez (baterista), Alfonso Delgado (guitarrista) y Enrique Farías (bajista).
«Como es costumbre para Marrano Rosa, cada año cambiamos nuestro repertorio, porque queremos darles a nuestros seguidores un espectáculo nuevo, y en esta ocasión vamos a presentar el 3 de septiembre el show que se llama The Dark Side of our PULSE en la Arena Monterrey», indicó Enrique, en homenaje al último disco que sacó Pink Floyd.
Anticiparon que serán tres horas de mucho rock.
«Son todos éxitos de ellos, pero en la versión de su último concierto en vivo respaldado por una producción de visuales, luces robóticas, láser y todo lo que un verdadero fan de Pink Floyd pudiera esperar de un tributo digno», añadió el bajista.
Los músicos, que además tienen otras ocupaciones y profesiones, han pensando en parar con la tradición de hacer show cada año, pero de pronto surge algo que los hace reflexionar.
«Es bien orgánico este crecimiento que hemos tenido, la verdad es que la base de fanáticos de corazón es muy exigente, quiere ver las cosas, pero las quiere ver bien y critica con conocimiento de causa. Y nosotros hemos sido muy respetuosos en no sonar como el disco, sino como a la banda en vivo y eso ha sido muy bien recibido», aseguró Óscar.