Guadalupe Irízar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras el PRD no alcanzó el 3 por ciento de la votación en Durango, Hidalgo, Tamaulipas y Quintana Roo, el PRI no lo obtuvo tampoco en ese estado del sureste.

Ambos partidos perderán su registro como partidos locales y la posibilidad de obtener financiamiento público en esas entidades.

El PVEM y el PT, que fueron en alianza en Aguascalientes y participaron de la coalición ganadora de Hidalgo, no alcanzaron el umbral del 3 por ciento para mantener el registro.

Los verdes no tendrían registro en Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Oaxaca; el PT en Aguascalientes e Hidalgo.

De acuerdo con los datos publicados por los institutos electorales de las entidades donde se renovó la gubernatura, el PRD, por cuyas siglas contendió la candidata Laura Fernández –en alianza con el PAN–, perdería el registro en Quintana Roo, al obtener 2.9 por ciento de votación (14 mil 504 votos).

En esa entidad, también perderían el registro el PRI, cuya candidata, Leslie Hendricks, obtuvo 2.9 por ciento de la votación (14 mil 758 sufragios).

Para que un partido pueda mantener el registro, debe obtener al menos el 3 por ciento de votos en la elección en la que participe.

De los 10 partidos participantes en la elección de Quintana Roo, cinco perderían el registro: PRI, PRD, PT y los locales Fuerza x México y Confianza.

Las cifras definitivas se confirmarán una vez que se realicen los cómputos oficiales y se resuelvan eventuales impugnaciones.

El PRD podría perder el registro también en Hidalgo, en donde obtuvo 1.4 por ciento de la votación; en Durango, donde recibió 2.7 por ciento, y en Tamaulipas, con 1.4 por ciento de votos.

En tanto, pese a que participó en la coalición ganadora en Oaxaca –con Morena, PT y Unidad Popular–, el PVEM podría perder el registro en la entidad, pues sólo logró acreditar 2.1 por ciento de la votación.

El Verde también perdería el registro en otros tres estados: Hidalgo, donde compitió solo por la gubernatura y obtuvo 1.1 por ciento de los votos; Aguascalientes, donde también fue con el PT, y obtuvo 0.7 de la votación, y en Durango, donde obtuvo 2.6 por ciento de votos con la coalición Morena-PT-RSP.

El PT, que compitió con el PVEM en Aguascalientes, perdería el registro en la entidad, al obtener 0.8 por ciento de la votación estatal, lo mismo que en Hidalgo, donde fue parte de la coalición ganadora, pero sólo aportó 2.7 por ciento de votos.

Redes Sociales Progresistas también perderá el registro en Durango.

¡Participa con tu opinión!