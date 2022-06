Una vez más, el equipo de Rieleros Aguascalientes no pudo vencer a la novena de Unión Laguna en el segundo juego de la serie celebrado en el Parque Alberto Romo Chávez, siendo una dolorosa derrota por parte de La Máquina, ya que vuelven a tener una marca negativa en la temporada.

En el primer juego celebrado el pasado martes por la noche, los laguneros fueron certeros y derrotaron al Riel por una pizarra de 9-3. Este miércoles, ambos equipos regresaron al andén para disputar el segundo duelo de la serie, en donde se esperaba una respuesta y revancha por parte de los locales.

Quienes se pusieron arriba en el marcador fueron los de Unión Laguna con una anotación de Adrián Tovalin en la parte alta de la segunda entrada, pero, afortunadamente, el equipo local pudo empatar la pizarra con una carrera de Ángel Reyes en la parte baja de esta misma entrada.

No obstante, el partido se le fue de las manos a los Rieleros en la parte alta de la tercera entrada, debido a un triple de Érick Aybar que ocasionó la anotación de Édgar Robles, pero esta acción estuvo acompañada de un ‘wild Pitch’ de Daniel Díaz, que hizo que Érick también llegara al ‘home’, dejando la pizarra 3-1.

En esta misma entrada, Alejandro Flores conectó un imparable que produjo las anotaciones de Zach Kirtley y Yangervis Solarte, dejando un marcador de 5-1. En la parte alta de la cuarta entrada, los laguneros sumaron una carrera más y, por su parte, los Rieleros recortaron la distancia en la parte baja de esta misma entrada, aunque la ventaja seguía siendo para los visitantes de 6-2.

En las últimas entradas, el marcador no tuvo más cambios y el conjunto de Rieleros Aguascalientes perdió su segundo encuentro de la serie, manteniéndose en la quinta posición de la tabla y con una marca negativa de 17-18, por lo que esta noche la novena local buscará rescatar una victoria para estabilizar la balanza en la temporada.

¡Participa con tu opinión!