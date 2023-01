Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La experiencia de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda, medida en años, tocó su nivel más bajo en 2022.

Y para 2023 tampoco tendrá una recuperación importante, lo que en el caso del banco central podría mermar la confianza del público en la institución, señaló Franklin Templeton.

«Hay una experiencia acumulada de 157 años en su pico en 2017 (que pasa) a 45 años en 2023 asumiendo que ratifican Omar Mejía Castelazo (candidato a subgobernador del banco central)», dijo Luis Gonzali, vicepresidente y codirector de Inversiones en Franklin Templeton.

Ayer, Omar Mejía Castelazo fue ratificado como miembro de la Junta de Gobierno del Banxico por el Congreso.

El nivel de 2023, de 45 años, será mayor al de 2022 cuando fue de 40 años, el peor desde 1994, año a partir del cual entró en vigor la autonomía del banco central, de acuerdo con un análisis de la operadora de fondos de inversión.

Advirtió que lo preocupante no es la parte técnica de la labor de la Junta de Gobierno, ya que cada integrante cuenta con un grupo de expertos, sino la confianza en Banxico por parte del público en general y el público inversionista.

«Al final del día el activo más importante de un banco central no son sus reservas internacionales, su nivel de tasas, incluso no es su autonomía, es la confianza que el público tiene hacia el banco central y en el momento en que el público pierde la confianza, todas las herramientas que tiene el banco central dejan de funcionar», dijo en un webinar organizado por la firma.