El conjunto de Lobas Aguascalientes no pudo vencer el día de ayer a las Regias de Santiago Nuevo León en la jornada 21 de la LMBPF, por lo que perdieron así el invicto que se tenía en casa y pusieron el riesgo la ventaja de la localía en los playoffs.

En este sábado por la noche, el equipo de Lobas tuvo un nuevo partido en casa en su actividad dentro de la LMBPF, con el que tuvieron un cambio de sede debido a que este encuentro se celebró en la cancha de Norberto Mena del Deportivo Ferricarrilero, en donde se tuvo un gran ambiente a pesar de la derrota.

Las Regias de Santiago llegaron a este encuentro arrastrando un gran paso en la temporada, sumando 15 victorias y sólo una derrota, por lo que iba a ser una dura prueba para el equipo de Aguascalientes; no obstante, las Lobas no habían perdido hasta el momento en casa, así que se esperaba un duelo bastante aguerrido entre los dos mejores equipos de la conferencia.

Cabe señalar que para este encuentro la escuadra local contó con un nuevo coach, siendo Xavier Padilla el nuevo entrenador del equipo, acompañado por Alejandro Martínez y César Carreón, quienes ya estaban en el plantel.

En el primer cuarto, ambos equipos no defraudaron y llegaron a empatar con 18 puntos cada uno, pero, a partir del segundo periodo, se notó la superioridad del equipo regiomontano al alejarse de sus rivales hasta por 12 puntos.

Las Regias no bajaron los brazos, mientras que las Lobas, por más que intentaron recortar la distancia no pudieron hacerlo. Las carencias más notorias en el cuadro de Lobas fueron en la pintura, ya que en más de una ocasión no pudieron quedarse con el balón tanto a nivel defensivo como ofensivo, a pesar de tener el regreso de Yayma Boulet.

Al final el marcador fue de 59-80 a favor de Regias, siendo Anisleydy Galindo la máxima anotadora del encuentro con 20 puntos para las de Santiago, Nuevo León. Con esta derrota, el equipo de Lobas se queda con marca de 13-6, pero ahora ya empató con Teporacas de Chihuahua, lo que pone en riesgo el subliderato de la conferencia.

Este domingo se jugará el segundo duelo de la serie a partir de las 14:00 horas en la cancha Norberto Mena, con un costo de entrada de $50 pesos.

