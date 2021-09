MONTERREY, N. L.- Debido a un envenenamiento en la sangre, Sergio Mayer perdió el 90% de la audición del oído izquierdo y se encuentra hospitalizado.

Tras sentirse mal el viernes 10 de septiembre, el ex diputado federal fue internado debido a un problema en la sangre.

Ayer surgieron los rumores de un supuesto envenenamiento. Sin embargo, es un tema que el mismo Mayer no ha señalado de forma directa porque ahora su prioridad es recuperar su salud.

“Él está infectado de la sangre, está intoxicado, que eso también es un envenenamiento de la sangre”, dijo Vicky López, publirrelacionista del también actor.

Luego de permanecer dos días internado en un hospital del que se desconoce el nombre, el también productor tomó la decisión de cambiarse de nosocomio ayer alrededor de las 13:00 horas y aunque se ha reservado el lugar, trascendió que está en la zona del Pedregal, en la CDMX.

“Muchos ya están cuestionando que a lo mejor alguien lo envenenó, pero él lo desconoce porque él todo el día anda en la calle con cien eventos. Come, desayuna y cena en diferentes lugares”.

“No es algo que diga: ‘Ah, comí mariscos el jueves’ o algo así, porque su común es estar en la calle todos los días trabajando y comiendo en diferentes lados”.

Aunque está en tratamiento, todavía se desconoce qué fue lo que le causó la infección en la sangre, que a su vez le dañó la audición.

A pesar de su condición de salud, agregó la fuente, el estado de ánimo de Mayer no ha decaído y él se mantiene optimista. (Paula Ruiz/Agencia Reforma)

ASÍ LO DIJO

“Muchos preguntan si fue un envenenamiento a propósito. Tampoco puede meter denuncia de nada porque ahorita lo que más le importa es su salud y aparte ¿contra quién?, porque tampoco sabe ni quién ni cómo ni dónde”.

Vicky López, Publirrelacionista del actor.