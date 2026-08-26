La economía de Aguascalientes enfrenta un incipiente proceso de erosión de su tejido empresarial. A pesar de mantener condiciones de formalidad superiores a la media nacional, el estado registra una disminución constante en el número de patrones dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tendencia que no se ha revertido con el cambio de año y que ha encendido las señales de alarma en el sector productivo local.

El presidente de la Coparmex, Juan Carlos Soledad Pérez, advirtió que la falta de certeza jurídica, el menor crecimiento económico y la presión fiscal están frenando los proyectos de inversión. De acuerdo con el indicador DataCoparmex, el ánimo para invertir en el país cayó del 62% registrado el año pasado al 52% en la medición más reciente.

La coyuntura se complica por la carga tributaria sobre la nómina. En este sentido, el dirigente empresarial sostuvo que el gobierno ha sido el principal beneficiario del incremento al salario mínimo, debido a que las tablas del ISR no han sido actualizadas.

Respecto al panorama internacional y la revisión del T-MEC, el dirigente empresarial externó su preocupación ante la postura unilateral de Estados Unidos de exigir revisiones anuales al tratado. Argumentó que esta medida elimina la certeza jurídica indispensable para los proyectos de inversión de largo plazo.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre el desempeño industrial local y, en particular, sobre la firma Nissan, el representante patronal reconoció el esfuerzo conjunto del Ejecutivo estatal y la Sedecyt para asegurar la permanencia de sus operaciones en la entidad, en un contexto de reestructuración global de la compañía automotriz.

A esta coyuntura local se suman los efectos de la implementación gradual de la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas y la necesidad de diversificar la economía de Aguascalientes para disminuir su dependencia de la industria automotriz.