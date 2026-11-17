Natalia Vitela Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de Salud (OPS), anunció hoy que México perdió su estatus como país libre de sarampión.

«Si un país muestra transmisión sostenida durante más de 12 meses de un genotipo único y linaje único, se considera que la transmisión del sarampión se ha restablecido. La comisión concluyó que se restableció la transmisión endémica del sarampión en Bolivia, México y los Estados Unidos. Recomendó recomendó que se retire su estado de eliminación del sarampión, recomendación que yo he aceptado. Si bien, esto es un retraso realmente importante, los países ya están tomando medidas para controlar estos brotes», dijo Barbosa en esta mañana en conferencia de prensa.

Sin anunciar que la OPS haría oficial el anuncio de esta pérdida de estatus, la Secretaría de Salud informó durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional que buscará que la OPS reconozca a México como país libre de sarampión.

Según Rafael Valdés, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, la meta del Gobierno federal es que para 2027 se dé el fin del brote de sarampión en el País.

El funcionario aseguró que los contagios de sarampión van a la baja.

«El siguiente paso, en el 2028, es avanzar hacia la ruta para que México vuelva a ser reconocido como un país libre de sarampión», aseveró.

El experto dijo que en febrero de 2026 se registró el momento más alto con mil 314 casos en una sola semana.

«Desde entonces, la curva no ha dejado de bajar. En cada una de las últimas 12 semanas hemos tenido más de 90 por ciento menos casos que en ese momento más alto de la epidemia o del brote. Y hoy hay 14 casos activos en todo el país. En febrero, más de mil 314 casos en una semana, hoy solamente 14 casos activos. Están en Chiapas, 12 y en Quintana, Roo, dos», aseguró.

Valdés precisó que 12 estados ya llevan tres meses o más sin un solo caso: Tamaulipas, Baja California Sur, Colima, Tlaxcala, Querétaro, Baja California, Sinaloa, Oaxaca, Hidalgo, Morelos, Michoacán y Sonora.

«Hay cuatro estados que llevan entre uno y tres meses sin tener un solo caso, ahí están: Estado de México, la Ciudad de México, Chihuahua y Campeche».

Hay 16 estados, añadió, que tuvieron algún caso en el último mes y ahí es donde se está prestando más atención.

El funcionario precisó que la disminución de los contagios es resultado de la vacunación.

Entre 2025 y 2026, según el subsecretario, hubo 20 mil 701 personas contagiadas, y en ese periodo se aplicaron casi 41 millones de vacunas contra el sarampión.

«Es la mayor campaña de vacunación en décadas. Cada vez que aparecía un caso, en los primeros dos o tres días, el personal de salud fue a vacunar a todas las personas a su alrededor. Eso se hizo más de 12 mil 600 veces», expuso.

«Donde hizo falta se recorrieron colonias y comunidades casa por casa, casi 19 mil recorridos para encontrar a quien le faltaba su vacuna».

El subsecretario añadió que este año ya se cumplió el 90 por ciento de la meta de vacunación programada.