Jorge Cano y Ernesto Sarabia Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Las políticas del Gobierno de la 4T le siguen cobrado facturas al País: ayer México perdió su lugar dentro de las 25 naciones más atractivas para la Inversión Extranjera Directa (IED), según un estudio de la consultora Kearney, y además retrocedió tres sitios en el Ranking Mundial de Competitividad 2020, de la escuela de negocios suiza IMD.

Ricardo Haneine, socio director de Kearney México, expuso que en el 2019 el País se ubicó en el lugar 25, el último de la lista, del Índice de Confianza de IED, pero la falta de estabilidad macroeconómica y de gobernanza hicieron que disminuyera más su atractivo en este año.

Recordó que México salió del Índice en el 2011, sin embargo, dos años después regresó, tras la reforma energética, pero decisiones del actual Gobierno federal -como la cancelación del NAIM; la priorización de inversiones de bajo impacto económico, como Dos Bocas, Santa Lucía y el Tren Maya, y la cancelación de inversiones sin fundamento legal, como la planta de Constellation Brands en Mexicali- han restado confianza al País.

“La ratificación del T-MEC y el efecto que está generando el conflicto de China con Estados Unidos para atraer inversión a nuestro País non ha sido suficientes. Se requiere fortalecer el entorno macroeconómico y tener más transparencia en factores regulatorios y de gobernanza”.

Por ello, el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF) pidió acciones concretas al Gobierno para restablecer la confianza.

“Desde el año pasado se ha visto un aumento de la incertidumbre por un aumento de medidas que no mandan señales positivas para llevar a cabo proyectos de inversión. No existe la certidumbre pera llevar a cabo la operación de estos proyectos bajo niveles de riesgo aceptables.

“Pensamos que faltan señales más contundentes por parte de la autoridad, tanto para la preservación del Estado de derecho como en la preservación de las reglas del juego en los proyectos de inversión y crear condiciones que faciliten la planeación de proyectos en el mediano plazo”, afirmó Ángel García-Lascurain, presidente del IMEF.

Haneine añadió que también afectaron el freno de las rondas petroleras y la cancelación de las subastas eléctricas.

En ese sentido, Grupo REFORMA publicó ayer que el Instituto Americano del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) denunció en una carta a funcionarios de alto nivel de Washington, incluyendo el Secretario de Estado, Mike Pompeo, que el Gobierno mexicano está debilitando y discriminando las inversiones de firmas energéticas estadounidenses, violando compromisos del TLCAN y el T-MEC.

El API representa a más de 600 compañías energéticas de Estados Unidos que tienen negocios en petróleo y gas, principalmente.

En cuanto al retroceso en el Ranking Mundial de Competitividad del IMD, el País pasó del sitio 50 al 53, de entre 63 economías, siendo superado por Perú, Turquía y Grecia.

El reporte incluye cuatro rubros: desempeño económico, en el que México se ubicó en el sitio 59; eficiencia del Gobierno, lugar 55; eficiencia de los negocios, sitio 57, e Infraestructura, posición 62.

En el caso de la eficiencia del Gobierno, el País registró un retroceso de tres lugares por la política fiscal, finanzas públicas y el marco institucional.