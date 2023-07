Alejandra Mendoza y Sergio Lozano Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- México empeoró en su indicador de Riesgo País.

Del quinto lugar que tenía en 2015 entre 17 economías de América Latina, pasó al décimo primer lugar en 2023.

En ese periodo, México fue desplazado por Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana y Paraguay. Todos estos países hoy son considerados más seguros.

Esta alza en el nivel de riesgo mexicano sale muy cara a las finanzas públicas.

Calculado por JP Morgan Chase, el llamado riesgo país se llama técnicamente EMBI (Índice de Bonos de Mercados Emergentes, por sus siglas en inglés) basado en el comportamiento de la deuda externa emitida por cada país.

El EMBI es la diferencia entre las tasas de interés que pagan los bonos denominados en dólares de países subdesarrollados frente al Bono a 10 años del Tesoro de Estados Unidos, que se considera «libre de riesgo».

Así pues, el EMBI de país determinado es igual a la tasa mínima que exigiría un inversionista para invertir en ese país .

Hasta la primera mitad de julio de este año, el riesgo país de México aumentó 45.9 por ciento comparado con el nivel del cierre de julio de 2015.

Al respecto, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, recordó que el 2015 fue un año en donde existía una alta volatilidad en el tipo de cambio, y Donald Trump se quedó como el candidato único del Partido Republicano.

«Ya en el 2016 ganó Donald Trump las elecciones en Estados Unidos, y el tipo de cambio alcanzó un nivel un máximo histórico, luego entró el Brexit, y estos factores generaron aversión al riesgo a nivel internacional y sobre México también», apuntó.

Señaló que la aversión al riesgo en la economía mexicana es evidente con la salida de capitales de valores gubernamentales que ha habido en lo que va del año.

«En mayo es cuando ocurrió la mayor salida de capitales y en ese mes fue cuando se dieron los decretos y la toma de posesión temporal de las vías de Ferrosur, entonces es evidente que ahora la economía política interna genera incertidumbre y mayor aversión al riesgo; yo creo que también la inseguridad pública que se vive en el País (está perjudicando)», apuntó.

Consideró que es posible que continúe la salida de capitales en lo que resta del año, sobre todo porque las elecciones presidenciales están cerca.

«En el 2023 sigue una alta posibilidad de que siga aumentando el riesgo país, también porque nos acercamos a las elecciones federales del siguiente año, y lo que pudiera causar más miedo es que el partido Morena gane la Presidencia y la mayoría en el Congreso, sobre todo porque no habría un contrapeso sobre cambios drásticos a la Constitución», apuntó.

Descartó que el nivel de endeudamiento del País, afecte en el indicador de «riesgo país».

«Creo que el mayor endeudamiento no se ha visto reflejado en una mayor razón de deuda sobre el Producto Interno Bruto (PIB) y eso no ha llevado a recortes de la calificación crediticia de la deuda soberana. Hacia adelante el tema de las elecciones siempre genera incertidumbre», dijo.

Agregó que México está en la lista de los países que han tardado más en recuperarse de la pandemia del Covid-19, lo que pudiera representar un factor que también influya en el aumento del «riesgo país».