CDMX.- El actor estadounidense Danny Masterson, de 50 años, perdió la apelación contra la condena por violación que recibió en 2023, por lo que deberá cumplir su sentencia de 30 años de prisión, informó este martes la revista Variety.

El intérprete, conocido por su participación en la serie That ’70s Show, fue acusado de drogar y agredir sexualmente a tres mujeres en Los Ángeles, a quienes conoció a principios de la década de 2000. En mayo de 2023 fue declarado culpable de dos cargos de violación.

Un tribunal integrado por tres jueces rechazó los argumentos presentados por su defensa mediante una resolución de 89 páginas.

Masterson alegó que su abogado omitió presentar pruebas favorables y convocar a testigos que podrían haber cuestionado las acusaciones. También sostuvo que el juez mostró prejuicios contra la Cienciología, religión que profesa.

Sin embargo, el tribunal desestimó sus argumentos y ratificó la condena. El actor ha negado reiteradamente las acusaciones.