Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: En los primeros dos años del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, las pérdidas al erario que dejaron el robo y contrabando de combustibles y de crudo ya superan en términos reales a las registradas en los mismos periodos de Andrés Manuel López Obrador y de Enrique Peña, de acuerdo con un análisis realizado por el Observatorio Ciudadano de la Energía.

Durante el actual Gobierno, la Secretaría de Hacienda dejó de recaudar por estos ilícitos 165 mil 437 millones de pesos, 6.8 por ciento más que los dos primeros años de la Administración de López Obrador y 946 por ciento que los de Peña, según el análisis realizado por Francisco Barnés de Castro, integrante del Observatorio.

En pesos corrientes, la cifra se dispara a 42.3 por ciento contra el mismo periodo de AMLO y a 1,811 por ciento respecto a EPN, según los datos del documento titulado «La evolución de las diferentes versiones del huachicol en México».

El documento establece que si bien el huachicol fiscal ha disminuido en esta Administración de manera considerable, sí ha habido un incremento en el número de tomas clandestinas, sobre todo de gas LP.

«Las medidas tomadas por el Gobierno federal a partir de la captura del buque Challenge Procyon en el puerto de Tampico, en marzo de 2025, han permitido reducir el volumen de huachicol fiscal.

«El volumen de robo de diesel de los ductos de Pemex se había reducido de manera muy significativa a partir de marzo de este año.

Sin embargo repuntó en agosto, seguramente como consecuencia de que el huachicol fiscal se colapsó a partir del mes de julio», expone Barnés de Castro en el documento del Observatorio.