Francisco de Anda

Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco .-El pleno del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) aprobó ayer emprender nuevas acciones legales por el quebranto de más de 2 mil millones de pesos derivado de la inversión en certificados bursátiles fiduciarios de Transportación Marítima Mexicana (TMM), hoy Marítima del Golfo de México y Subsidiarias para el Petróleo, S.A. de C.V, informó el organismo.

En un comunicado, el Ipejal explicó que la decisión se tomó tras la degradación de la calificación crediticia de títulos acumulados por el organismo entre el 2010 y el 2012, en la Administración encabezada por Emilio González Márquez, y en 2016, durante el sexenio de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

La calificadora HR Ratings degradó la calificación crediticia de los certificados en tres niveles el 1 de octubre pasado.

La baja provocó que las series TMMCB 10-2 y TMMCB 10-3 pasaran a valer cero, y la serie TMMCB 10 se valúa actualmente en 376.5 millones de pesos, de acuerdo con datos proporcionados por el instituto.

Al 30 de septiembre de 2026, el proveedor de precios aún valuaba la posición del Ipejal en 2 mil 428 millones de pesos y, tras la degradación de la calificación de los títulos, la minusvalía asciende a 2 mil 51.5 millones de pesos.

«La Dirección Jurídica (de Ipejal) y la Consejería Jurídica (del Gobierno de Jalisco) analizarán y promoverán las acciones jurídicas que procedan para proteger el patrimonio del Instituto y procurar la recuperación de la inversión, incluidas, de manera enunciativa y no limitativa, quejas o denuncias ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y acciones por la vía penal», señala el acuerdo del Ipejal.

También pedirá a la CNBV que investigue por qué no hubo seguimiento oportuno a la calificación de estos certificados.

El Ipejal destinó más de mil 600 millones de pesos del patrimonio de las y los trabajadores del Estado a la compra de estos instrumentos bursátiles durante los Gobiernos de González Márquez y Sandoval Díaz.

En 2022, la Contraloría del Estado presentó denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción contra ex funcionarios por haber invertido recursos del instituto en TMM y en la empresa Abengoa, pese a que existía información de que se trataba de empresas en problemas financieros. La inversión en Abengoa fue de 344 millones de pesos en 2015; la de TMM, de mil 626 millones.

Derivado de aquellas denuncias se giró orden de aprehensión contra Francisco Ayón, quien presidió el Consejo de Administración del Ipejal durante el sexenio de Sandoval Díaz. Ayón fue detenido y vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en la aprobación de inversiones fallidas. Luego obtuvo amparos y quedó en libertad.

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