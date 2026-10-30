Staff Agencia Reforma

CDMX.- La actriz Halle Berry sufrió un revés judicial luego de que una jueza de Los Ángeles rechazara temporalmente su solicitud para obtener la custodia física compartida al 50% de su hijo Maceo, fruto de su matrimonio con el actor francés Olivier Martínez.

La jueza Shelley Kaufman desestimó la petición de Martínez para imponer una orden de alejamiento permanente contra Berry por presunta violencia doméstica. Sin embargo, mantuvo las restricciones de custodia establecidas previamente, por lo que la actriz tampoco podrá recibir al menor para pasar la noche.

Martínez, de 60 años, había denunciado un supuesto incidente ocurrido el 26 de septiembre, cuando Berry presuntamente agredió físicamente a su hijo. La actriz negó las acusaciones.

Aunque Berry conserva la custodia legal compartida, Martínez mantiene, por ahora, la custodia física principal del adolescente, mientras continúan los procedimientos judiciales.

La abogada de Berry, Marina Beck, celebró que se dejara sin efecto la orden de alejamiento y aseguró que su clienta priorizará el bienestar familiar.

Por su parte, la defensa de Martínez calificó la resolución como una victoria.

Los actores se casaron en 2013, se separaron en 2015 y formalizaron su divorcio en 2023, tras ocho años de disputas legales.