Un joven de 23 años estrelló su automóvil contra un poste de concreto del alumbrado público durante la madrugada, luego de perder el control del volante cuando circulaba por calles del fraccionamiento Misión de Santa Fe, en Aguascalientes.

El accidente ocurrió alrededor de las 03:00 horas, en el cruce de las avenidas Arqueros y Misioneros, donde Kevin, de 23 años, conducía un Volkswagen sedán rojo, modelo 2001.

De acuerdo con el reporte de la Policía Vial, el automovilista circulaba de norte a sur por el carril central de la avenida Arqueros cuando, al llegar al mencionado cruce, perdió el control de la dirección hacia su costado derecho.

Esto provocó que el vehículo se proyectara contra un poste de concreto del alumbrado público, contra el cual impactó con su parte frontal.

A pesar del choque, el conductor resultó ileso, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.

Elementos de la Policía Vial Municipal acudieron para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes. Finalmente, el automóvil fue retirado con apoyo de una grúa y trasladado a una pensión.