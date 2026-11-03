Una automovilista de 29 años terminó lesionada y hospitalizada luego de estrellar su vehículo contra una camioneta que se encontraba estacionada sobre la avenida Constitucionalistas. El accidente dejó además daños materiales estimados en 80 mil pesos.

La conductora, identificada como Ana, tripulaba un Volkswagen sedán, modelo 2010, color gris, y circulaba de norte a sur por el carril central de dicha avenida.

Sin embargo, al llegar al cruce con la calle Cerro del Tenayo, perdió el control del volante hacia su derecha, por lo que terminó impactando la parte delantera de su automóvil contra la parte posterior izquierda de una camioneta tipo pickup que estaba estacionada en el carril derecho.

Debido a la fuerza del impacto, Ana resultó lesionada, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos, quienes le brindaron los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron en código verde a la Clínica del Tercer Milenio.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.

Finalmente, ambos vehículos fueron retirados mediante grúas y enviados al depósito vehicular. Los daños materiales fueron calculados en aproximadamente 80 mil pesos.