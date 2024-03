CDMX.- Livia Brito perdió una demanda que interpuso el fotógrafo Ernesto Zepeda contra ella por agredirlo en 2020 en las playas de Cancún.

Luego de que el paparazzi acusara a la cubana y a su entonces novio, Mariano Rodríguez, de agredirlo y quitarle su cámara, la famosa tendrá que rendir cuentas ante la ley.

Fue el periodista Carlo Uriel quien informó a través de su X (antes Twitter) que la protagonista de varios melodramas habría perdido la demanda.

«Me informan que Livia Brito y su ex novio Mariano Martínez perdieron la demanda que interpuso el fotógrafo Ernesto Zepeda, por lo que tendrán que pagarle una compensación económica de más de 1 millón 200 mil pesos», escribió.

Aunque el caso parece no tener fin, pues se dice que la cubana y su ex ya preparan un amparo para no pagarle el melón que le deben, así lo dio a conocer el mismo Zepeda en el programa Venga la Alegría.

«Ya hay una resolución, el juez ya dictó que deben pagar el daño moral que me ocasionaron la señora Livia y su novio, entonces ya está la sentencia, sólo a esperar porque van a tratar de meter un amparo y hacer más tiempo». (Elizabeth García/Agencia Reforma)