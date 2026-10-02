Staff Agencia Reforma

CDMX.- Olivier Martinez obtuvo la custodia principal de Maceo, el hijo de 12 años que comparte con Halle Berry, en medio de una disputa judicial en la que el actor francés acusó a su ex esposa de presuntamente agredir al menor durante una discusión.

De acuerdo con documentos judiciales citados por Page Six, la resolución modifica temporalmente el esquema de custodia compartida que la ex pareja mantenía y establece que las visitas de Berry con su hijo se realicen durante el día mientras continúa el proceso legal.

La controversia deriva de un supuesto incidente ocurrido el pasado 26 de septiembre en la residencia de la ganadora del Óscar. Martinez afirmó que Berry habría sujetado al menor por el cuello durante un altercado y señaló que posteriormente su hijo le pidió ayuda. También sostuvo que no se trataría de un episodio aislado.

Hasta el momento, estos señalamientos forman parte de las acusaciones presentadas dentro del litigio y no constituyen una determinación judicial de que los hechos hayan ocurrido en los términos descritos por Martinez.

Además de concederle la custodia principal, el tribunal ordenó a Berry mantenerse a una distancia mínima aproximada de 91 metros de su ex esposo. La siguiente audiencia está programada para el 16 de octubre.

La resolución representa un cambio respecto al acuerdo alcanzado en 2023, cuando concluyeron su divorcio y establecieron la custodia compartida de Maceo. Desde entonces, ambos han llevado ante los tribunales diferencias relacionadas con la educación, las necesidades del menor y las decisiones sobre su crianza.