Más allá de las polémicas arbitrales y el parón que tendrá la Liga MX, en Necaxa ya cambiaron el chip y piensan en lo que será la Leagues Cup que empieza en unos cuantos días. “El plantel está fuerte, creemos en lo que estamos haciendo. Estamos listos para lo que viene, queremos reponer lo del año pasado y queremos hacer un buen papel en la Leagues Cup”, comentó Fernando Arce en las instalaciones de Casa Club Necaxa previo a viajar a Estados Unidos.

“Nosotros nos tenemos que dedicar a jugar. Eso no está en nuestras manos, ni en nuestro poder. Obviamente, en el vestidor estábamos golpeados, pero es parte del fútbol”, afirmó sobre las decisiones arbitrales que ha sufrido el equipo en este inicio de torneo.

Sobre Minnesota, que será su primer rival en Leagues Cup, Arce aseguró que es un buen equipo. “Es un equipo que tiene talento en la ofensiva, son muy rápidos. Ya estamos trabajando sobre ese parámetro. Queremos ganarlo en Minnesota, queremos empezar con el pie derecho y ganando tenemos más chances de pasar”.

“Nosotros nos dedicamos a jugar, en donde sea jugaremos al tope. Estaría bueno que vinieran a México. Lo tomamos con mucha responsabilidad y seriedad. Queremos ganar el torneo. Sí es un parón, pero no pasa nada. Tenemos el plantel listo para los dos torneos”, comentó el mediocampista de Necaxa sobre la polémica que han creado algunos personajes como Jardine o Gignac sobre la sede de la Leagues Cup.

Por otro lado, Arce resaltó la oportunidad que tendrán los futbolistas jóvenes en Liga MX y en la Leagues Cup. “La regla de menores ya revoluciona el tema de los jóvenes. Me parece muy bueno, ahora es una regla y qué mejor. También la Leagues Cup es una buena oportunidad, cualquiera puede jugar”, aseguró. Para finalizar, Arce apuntó alto en el torneo y aseguró que Necaxa buscará ganar no solo la Leagues Cup, sino cualquier competencia en la que participe el club.