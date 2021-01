Edgar Contreras Agencia Reforma

CDMX.- Miguel Layún considera que Javier Hernández quiere regresar a la Selección Mexicana, pero también que no se le ha dado el justo reconocimiento como el goleador histórico.

“Es una persona a la que quiero mucho, un amigo con el cual he compartido muchas cosas personales, nos atrevemos a platicar de nuestros miedos, de cosas que te hacen conectar con la gente.

“Creo que él quiere seguir participando en Selección Nacional, ha hecho cosas importantes, y él estará trabajando en sus cosas personales a nivel emocional y mental y lo veo trabajando muy duro para brindarle lo mejor a su equipo y que eso le permita abrir las puertas con Selección nuevamente”, expresó Layún en La Última Palabra.

El “Chicharito” apenas suma tres partidos con el Tricolor desde el término de su participación en el Mundial de Rusia.

“Yo creo que no se le ha dado el reconocimiento como máximo goleador de la Selección Mexicana, ahora eso no significa que la competencia interna no tenga que ser día a día. Yo soy partidario de que la Selección es para los que están en mejor momento porque no se puede escatimar llegar a un Mundial y decir yo hace tres años fui fulanito de tal”, expresó Layún.

‘PINCHES EGOS’

Miguel Layún aceptó que en Selección Mexicana el ambiente en el vestidor no es el óptimo.

“Pinches egos, lo digo abiertamente, no tengo empacho, lo he expresado infinidad de veces, me encanta el trabajo psicológico para trabajar y crecer de acá arriba que es muy importante, desafortunadamente el ser humano tiene tendencias a ser egocéntrico, después ese ego va creciendo a un punto donde ni siquiera lo controlas, no significa que sea malo siempre y cuando actúes no basado en lo que el ego te lleva. Ese ego que hay dentro por haber tantas figuras a nivel Selección lo único que genera es que muchas veces no se acepta una opinión distinta, en medida que esto tenga una apertura mayor sería mucho más sencillo, todas las opiniones son válidas y todos queremos ir al mismo lugar.

“A pesar de que discuta o comparta una opinión distinta con los líderes de la Selección o aquí en Rayados, siempre buscamos lo mismo, que el grupo llegue a su máxima capacidad, sí creo que nos falta tener esa humildad para tener esa apertura y escuchar lo que cada uno tiene que decir sin importar si tiene más o menor jerarquía”, dijo.