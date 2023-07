El Instituto de Educación de Aguascalientes informó que del 17 al 21 de julio se darán a conocer los cambios y asignaciones para los alumnos de nuevo ingreso a preescolar, primero de primaria y de secundaria. Los criterios de asignación considerarán la existencia de hermanos en la institución solicitada y la escuela de procedencia para el ingreso a primaria y secundaria.

Para los estudiantes que ingresen por primera vez a preescolar o provengan de escuelas particulares o foráneas, se tomará en cuenta el domicilio del solicitante en el área de influencia de la Escuela Solicitada.

Los resultados se publicarán en el sitio web www.iea.gob.mx, en la escuela donde concluyó el ciclo escolar anterior y en la escuela de primera opción para los alumnos de nuevo ingreso. El proceso de inscripción se llevará a cabo exclusivamente en línea a través de dicho portal, por lo que no será necesario acudir a las escuelas destinatarias para realizar trámites adicionales. Se recomienda el uso de los navegadores Firefox y Chrome.

TÓMELO EN CUENTA

· Tenga a la mano la CURP del padre, madre o tutor que realizará el trámite.

· En caso de solicitar la escuela donde un hermano ya se encuentra cursando -excepto la del deporte-, tenga listo el folio de la boleta del hermano, sólo en caso de que no coincida al menos uno de los apellidos.

· Los alumnos que actualmente cursan el 6º grado de primaria y el 3º de preescolar en escuelas públicas ya tienen un lugar asignado, de acuerdo con la escuela en la que se encuentran actualmente matriculados.

· Para aquellos alumnos que ingresen por primera vez a preescolar, primer grado de primaria o secundaria provenientes de otras entidades federativas, se tomará en cuenta la cercanía del domicilio del solicitante en el área de influencia de la escuela solicitada.

· No se solicitarán trámites adicionales y no se condicionará el ingreso de los alumnos al pago de aportaciones voluntarias de los padres de familia.

NO SE QUEDE CON LA DUDA

Para obtener más información, comuníquese a la línea Educatel (449) 974-06-06.