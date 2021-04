Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que para su viaje a Washington D.C. pidió al entonces Mandatario estadounidense Donald Trump que no se hablara del muro fronterizo en su visita o, de lo contrario, no terminaría bien la reunión.

“Cuando fui a Washington la petición respetuosa fue que no queríamos que se tratara, que no se hablara del muro, porque si se iba a hablar de eso, no iba a terminar bien la reunión. Y que no tenía caso que yo viaje tan lejos para ir a una confrontación política.

“Y que era mucho más provechoso hablar del inicio del tratado comercial, que ayuda mucho a los tres países de América del Norte, que es fundamental. Y ellos aceptaron y fui a Casa Blanca y hubieron dos discursos públicos y entrevistas y no se tocó el tema del muro.

El Mandatario federal además destapó que se encuentra escribiendo un libro en el que abordará la relación que tuvo con Trump más allá de lo que se conoce publicamente. .

“En el libro voy a contar más, fue buena la relación y es lo mismo que estamos haciendo en la relación con el Presidente Biden”, comentó.