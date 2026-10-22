Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Senadores de Morena integrantes de la Mesa Directiva pidieron al Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, se les concedan «facilidades» para que, al aterrizar en la Ciudad de México en días de sesión, puedan usar el salón de protocolo propio para Jefes de Estados y altos dignatarios, en la terminal aérea Benito Juárez.

La petición fue formulada al Canciller por medio de un oficio fechado el 5 de octubre del año en curso, firmado por el secretario técnico de la Mesa Directiva, Daniel Sibaja.

«Por instrucciones de las y los integrantes de la Mesa (Directiva), me permití dirigirme a ustedes de la manera más atenta y respetuosa, a efecto de solicitar su valiosa intervención para que, por conducto de las instancias competentes, se otorgue las facilidades necesarias para el acceso y uso del Salón de Protocolo ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en beneficio de las legisladoras y legisladores que, con motivo de la celebración de las sesiones en esta cámara, requieren realizar traslados aéreos», reza el oficio.

«La presente solicitud tiene como finalidad facilitar el cumplimiento de sus responsablidades parlamentarias, así como contribuir a una adecuada coordinación y organización de sus desplazamientos, en atención a las actividades institucionales inherentes al ejercicio de sus funciones legislativas», se planteó.

El documento fue ventilado en su cuenta de X por la senadora priista Claudia Anaya, quien explicó que hace varios días el presidente de la Mesa Directiva, el morenista Higinio Martínez, comunicó a los integrantes de ese órgano que se estaba planteando tal petición.

«Están desquiciados de poder: ahora quieren este tipo de privilegios», dijo en entrevista la senadora zacatecana. «Esas salas no son salas de espera: son salas de acceso rápido. Son exclusivas para diplomáticos, por diversas razones. Pero en el caso del Congreso, nunca se ha tenido un acceso exclusivo o especial, porque somos representantes populares», explicó.

Anaya contó que se trató de «un tema que se llevó a la Mesa Directiva de que algunos senadores habían pedido que se hiciera la solicitud formal por parte dela Mesa Directiva y del presidente y entonces el presidente lo planteó en la Mesa.

«Yo, como muchas otras cosas, pues ahí nada más escucho;en este caso, eso no se votó, más buen fue un planteamiento que el presidente comentó que le habían requerido y le dio instrucciones al secretario técnico, que es el que firma la hoja. Y por eso nos hicieron llegar la copia de que se había pedido la solicitud, pero no es porque sea un planteamiento de la Mesa Directiva».

El año pasado, el senador morenista Gerardo Fernández Noroña protagonizó un altercado con un abogado en una sala VIP de la terminal aérea y terminó por forzarlo a que se disculpara públicamente.

El pasado fin de semana, la también morenista Malú Micher armó un alboroto en redes después de que protestara que Aeroméxico la había excluido de sus salas VIP.