José Díaz Briseño Agencia Reforma

WASHINGTON, EU.- El Presidente Joe Biden resistió ayer abiertos llamados a renunciar a la candidatura demócrata a la Casa Blanca luego de una débil actuación en el primer debate presidencial ante su contrincante republicano, el ex Presidente Donald Trump.

«El mayor servicio público que Biden puede hacer ahora es anunciar que no seguirá postulándose para la reelección (…). Hay líderes demócratas mejor equipados para presentar alternativas claras», publicó la junta editorial del New York Times.

En tanto, la junta editorial del Wall Street Journal advirtió: «La actuación vacilante y tambaleante del Presidente Biden en el debate demostró con demasiada claridad que no está preparado para cumplir cuatro años más en el cargo».

Durante un mitin en Carolina del Norte, el Mandatario, de 81 años, rechazó la posibilidad de retirarse de la contienda.

«Ya no camino con tanta facilidad como antes. Ya no hablo con tanta fluidez. Ya no debato tan bien. Pero sé lo que sí sé: sé cómo decir la verdad, sé distinguir el bien del mal. Y yo sé cómo hacer este trabajo», dijo.