Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Representantes de la 4T lanzaron una ofensiva para destituir a la presidenta de la Corte, Ministra Norma Piña, en medio de la discusión sobre la reforma al Poder Judicial que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Ministra Yasmín Esquivel, afín a la 4T, pidió ayer en sesión privada del pleno de la Suprema Corte la renuncia de la presidenta Norma Piña.

Esquivel fundamentó su propuesta en que Piña no ha podido tener una interlocución adecuada con los otros dos Poderes de la Unión, el Ejecutivo y el Legislativo, y que para evitar una reforma judicial radical debe hacerse a un lado para que haya otro interlocutor en las negociaciones parlamentarias.

Apenas el pasado jueves, los 11 Ministros de la Corte acudieron a San Lázaro a formular sus planteamientos sobre la reforma al Poder Judicial que debe dictaminar la 65 Legislatura, e intervinieron sin cortapisas.

La intervención de Esquivel ayer en la sesión privada de la Corte no fue secundada por otros Ministros, pero tensó las de por sí complejas relaciones entre los Ministros de la Corte. Solo una Ministra presente pidió dejar las «disputas palaciegas».

Para destituir a Norma Piña, se requieren al menos 8 votos de Ministros de la Corte. La petición de Esquivel es que Piña dimita sin necesidad de votar su destitución.

Cuando Norma Piña fue electa en enero de 2023, el voto de Esquivel en su favor fue decisivo para que llegara a la presidencia de la Corte. Ayer le pidió renunciar.

Horas antes, el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, responsabilizó a Norma Piña de la «rispidez» y el conflicto entre los Poderes de la Unión, en el mismo tenor del reclamo de Esquivel.

La relación entre poderes se ha deteriorado, según Monreal, por «la invasión frecuente por parte del Poder Judicial a los trabajos o determinaciones del Ejecutivo y del Legislativo». Acusó a Piña de falta de inteligencia y pericia política.

«La falta de pericia, entendimiento racional e inteligencia política de quien representaba a la Corte y representa, provocó y provoca que la rispidez y la mala relación fueran una constante en los asuntos públicos que a los poderes les quedaban atribuidos de acuerdo con la Constitución y la Ley», dijo Monreal en el segundo foro de los Diálogos Nacionales sobre la Reforma al Poder Judicial, realizado ayer en Guadalajara.

Monreal culpó a la presidenta de la Corte de actuar contra AMLO y provocar el Plan C. Según el morenista, López Obrador había convocado al Poder Judicial a una «autorreforma» antes de que Piña asumiera la presidencia de la Corte, pues había una buena relación entre los poderes.

«Fue hasta el cambio de la presidencia en la Corte cuando, concluido el mandato de (Arturo) Zaldívar y tras el nombramiento de la nueva presidenta (Norma Piña), comienza a cambiar la relación entre poderes y, escudándose en que se debía mantener autonomía e independencia, se empieza a tensar la relación.

«Esto detonó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el 5 de febrero, en base a sus facultades, presentara veinte iniciativas de reforma a la Constitución y a leyes reglamentarias, la que también contempla reformas al Poder Judicial», dijo Monreal.