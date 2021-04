A 14 años de la desaparición de 8 personas del antro Maverick, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes pide a las autoridades de la Fiscalía General del Estado retomar la investigación que lleva mucho tiempo detenida, ante el clamor de las familias por saber qué sucedió con sus familiares.

Los hechos ocurrieron el 24 de abril de 2007 cuando un comando armado arribó a este lugar y se llevó a 8 personas entre ellos al propietario, el contador y el jefe publicitario del antro, además de los albañiles que se encontraban en el sitio. Al respecto, la coordinadora del OVSGA, Violeta Sabás Díaz de León, comentó que al inicio cuando se dieron los hechos sí se empezó a mover la investigación, pero pasados los días se paralizó totalmente. “En un inicio sí se tenía alguna línea, se sabía de dónde sacaron a las personas, se logró localizar sin vida a una de las personas que se llevaron rumbo a Zacatecas, pero fuera de eso ya no hubo más por donde continuar y han sido años en los que no ha habido ningún movimiento a la investigación”.

Indicó que el Colectivo de Personas Desaparecidas del Observatorio acompaña en particular al señor Javier Espinosa Granados, padre del joven Francisco Javier Espinosa, quien incluso participa activamente, sin embargo hay otras 7 familias que exigen la verdad y lo que quieren saber es qué pasó con sus familiares, por lo que este sábado 24 de abril a las 12 del día llevarán a cabo un Memorial afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado a manera de recordatorio para las autoridades de que el caso continúa y que no pueden parar las investigaciones, “Es una exigencia hacia las autoridades de que no dejen de investigar, que busquen, que se genere un análisis de contexto con datos nuevos, porque los únicos datos que hay son de hace muchísimos años y no se han generado nuevas líneas de investigación”.

Afirmó que tal y como ocurre con el caso de los desaparecidos del antro Maverick, pasa igual con todas las carpetas de investigación de personas desaparecidas en Aguascalientes, que tienen meses y años y están totalmente estancadas en la Fiscalía, “entonces el objetivo concretamente sería ese, recordar a las víctimas para que la sociedad no olvide que se están buscando a 8 personas víctimas de desaparición y también a las autoridades”.