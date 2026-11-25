Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Con la oposición de Morena, la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para pedir asistencia humanitaria a los integrantes de la Caravana Migrante «Fe, Esperanza con Dios».

Ante el ausentismo de diputados de la mayoría, la Oposición logró aprobar la propuesta del punto de acuerdo, en el que se pidió que se proteja especialmente a menores de edad.

«Se exhorta a diversas autoridades a fortalecer las acciones de asistencia humanitaria y protección de los derechos humanos de las personas migrantes de la Caravana Migrante ‘Fe, Esperanza con Dios’, con especial atención a las niñas, niños y adolescentes», se mencionó.

Se agrega que esta asistencia y protección se otorgue a otros contingentes que lleguen a México en los próximos días.

A propuesta de la priista Graciela Ortiz, la Comisión de Asuntos Migratorios exhorta a la Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Instituto Nacional de Migración (INM) y a autoridades de las entidades federativas por las que transita la caravana, a fortalecer la asistencia humanitaria.

También se pide otorgar acceso a los servicios de salud, de alimentación y espacios de resguardo, así como a proporcionar información sobre los procedimientos de protección internacional y reconocimiento a la condición de refugiado, con la identificación temprana de las personas con posibles necesidades de protección internacional y con el principio de no devolución.

La prioridad deben ser niños y adolescentes, la unidad familiar y el interés superior de la niñez, agrega el punto de acuerdo, aprobado con 11 votos a favor de la oposición y ocho en contra de diputados de Morena.

En otro resolutivo se solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos fortalecer la observación y el acompañamiento de la caravana, así como documentar posibles violaciones de derechos humanos.

Cuando corresponda, se pidieron aplicar medidas cautelares.

Ofrecen ayuda con marco legal

Mathieu Luciano, representante y jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones en México (OIM-ONU Migración), ofreció a los diputados su ayuda para crear un marco legal más sólido y eficaz en la materia

Al presentarse ante esta Comisión, dijo que debe haber una legislación acorde con la realidad que vive nuestro País.

Señaló que la OIM quiere ser un «socio técnico» del Poder Legislativo mexicano para trabajar en varios temas relativos a la migración.

«México es un país de origen, tránsito, destino y retorno. Su legislación debe responder a esa realidad.

«Veo varias áreas en las que podemos contribuir. La primera es el fortalecimiento del marco normativo migratorio, incluido en análisis técnico de iniciativas y propuestas de reforma», dijo en su mensaje a los diputados.

Destacó que previamente ha habido un diálogo técnico sobre distintas iniciativas, y explicó que al ser el organismo de las Naciones Unidas especializado en migración, la OIM trabaja en todas las regiones del mundo y en distintos estados de México.

«Esa experiencia nos permite aportar conocimiento técnico en gobernanza migratoria.

«Podemos compartir buenas prácticas de otros países de la región y podemos ofrecer análisis comparado de leyes y políticas, y tenemos evidencia sobre las dinámicas migratorias», ofreció justo en el momento en que el país enfrenta nuevamente la presión de caravanas que atraviesan el país, con destino hacia Estados Unidos.

Mathieu Luciano destacó que la organización está dispuesta a acompañar el trabajo legislativo con elementos técnicos, y afirmó que se podrán desarrollar temas sobre las vías regulares y la migración laboral, que están muy ligadas a la integración de las personas migrantes.

Agregó que es importante el tema del retorno y la reintegración de personas mexicanas.

Resaltó que la generación de información y evidencia tiene que acompañarse de datos sólidos.

«Queremos saber qué temas consideran más urgentes y queremos explorar con ustedes cómo nuestra experiencia puede ser útil para su trabajo, como ya ha sido.

«Desde OIM pugnamos por una colaboración práctica, flexible y orientada a resultados puede incluir intercambios técnicos, análisis especializados y diálogo con personas expertas», remarcó.