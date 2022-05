Las mujeres empresarias piden a las candidatas un segundo debate oficial centrado en las propuestas y no en las agresiones donde se invite a la población a salir a votar este 5 de julio en civilidad, destacó la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas, Erika Muñoz Vidrio.

La representante de MEMAC afirmó que para esta segundo debate organizado por el Instituto Estatal Electoral, las empresarias esperan ver más propuestas como tal y un intercambio de ideas de cómo lo van a hacer, para determinar si es viable lo que proponen, sin denostaciones. “Hay lugares y momentos a donde pueden hacer denuncias, pero no queremos ver eso en el debate”.

Afirmó que actualmente se vive un momento histórico ya que todos hablan de la oportunidad que se dio en esta ocasión para que se abrieran estos espacios políticos y fueran todas candidatas mujeres, por lo que Aguascalientes merece tener un debate a la altura de lo que son sus ciudadanos y de lo que representan las mujeres.

Ante el arribo de grupos de otros estados para apoyar a algunas candidatas y en relación a algunos actos de violencia que pudieran presentarse, los cuales sólo buscan inhibir el voto el día de la jornada electoral, Muñoz Vidrio hizo votos porque no sucedan. “Los ciudadanos de Aguascalientes somos personas tranquilas que queremos seguir viviendo en este estado seguro y de oportunidades, no lo permitamos, si vayamos a votar, no nos dejemos amedrentar por estos comentarios que seguramente los hacen para quedarnos en casa y no salir”.

Enfatizó que por lo pronto ahorita nadie tiene la decisión ni está puesta en ninguna candidata, por lo que exhortó a toda la población a acudir a ejercer su voto “porque es el futuro de nosotros como empresas, de nuestros hijos, de nuestro desarrollo y defendamos de verdad este estado que tanto presumimos, un estado próspero”.

¡Participa con tu opinión!