El vicepresidente regional de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, Jael Pérez Sánchez, hizo un atento llamado a las cinco candidatas que buscan la gubernatura del Estado a privilegiar campañas de altura donde dominen las propuestas que estén orientadas a la realidad basadas en estudios serios.

En conferencia de prensa, el especialista afirmó que Aguascalientes se ha distinguido por tener un buen desempeño económico y por tener un clima de paz y tranquilidad durante muchos años, al ser un estado en donde no hay huelgas y eso se convierte en una cuestión atractiva para las inversiones y es una entidad que ha conservado los primeros lugares de crecimiento económico hasta antes de la pandemia.

Por lo anterior, dijo que para las campañas políticas, lo más importante es que la propuesta sea el eje central y no las descalificaciones. “Eso no abona y en una sociedad como la nuestra no impacta. Reconocer que no todo es miel sobre hojuelas, hay una problemática importante y las candidatas deben tomar el toro por los cuernos y entrarle al tema”.

Detalló que el Colegio de Economistas de Aguascalientes y la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana han detectado como áreas de oportunidad en materia económica para las candidatas, que se requiere dinamizar nuevamente la economía afectada por la pandemia, ya que hubo una baja del PIB, a nivel nacional en 8.5% y en Aguascalientes fue de apenas el 0.57%.

A pesar de lo anterior, indicó que el punto débil que tiene el estado son los bajos salarios para los jóvenes profesionistas, que fluctúan entre los 5 mil para un Técnico Universitario y para quienes son licenciados entre los 7 mil y los 12 mil pesos. Asimismo, dijo que la cobertura en salud cayó de 2018 a la fecha en 8% y en materia de inversión extranjera directa también hubo una sensible baja ya que Aguascalientes pasó de tener 1,200 millones de dólares en 2019 a solamente 238 millones de dólares en el 2020. “Ya captamos solamente el 1.3% de la inversión extranjera directa que llega al país, esto puede ser un punto de quiebre, ya no recibir tanta inversión extranjera directa tanto como antes, sino plantear el exportar inversión extranjera directa al resto del mundo”.

