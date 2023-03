Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los cárteles mexicanos podrían ser combatidos por el Ejército de Estados Unidos, plantea una propuesta conjunta por parte de la Cámara de Representantes de aquel país.

Los representantes republicanos Dan Crenshaw (Texas) y Michael Waltz (Florida) presentaron una propuesta el 12 de enero pasado, en la que advierten sobre la crisis causada por el fentanilo y la guerra entre grupos criminales que provoca inestabilidad en la frontera con Estados Unidos.

En la propuesta se describe que el fentanilo acaba con la vida de aproximadamente 80 mil estadounidenses al año, siendo la principal causa de muerte de los hombres de entre 18 y 45 años.

Se indica que el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Los Zetas se enfrentan constantemente, generando inestabilidad en la frontera de EU con México.

«En 2015, el Cártel de Sinaloa derribó un helicóptero militar mexicano con un arma de alto poder y recientemente ocurrió la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, luego de su primera detención en 2019, tras la ola de violencia que se desató en Sinaloa», indica la propuesta.

Los integrantes de la Cámara de Representantes de EU consideraron que, debido a que los cárteles mexicanos «intimidan, asaltan, secuestran, torturan y matan regularmente» a elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas, se debe autorizar la participación del Ejército de EU.

Los congresistas emitieron una resolución para que se autorice el uso de la Fuerzas Armadas de Estados Unidos «contra los responsables de traficar fentanilo», o una sustancia que tenga relación con la misma.

En el mismo sentido, el ex fiscal estadounidense William Barr, en tiempos de Donald Trump, sugirió el mismo planteamiento, ante la preocupación por el tráfico de fentanilo en territorio norteamericano.

El ex funcionario ha manifestado que los traficantes de droga mexicanos son «narcoterroristas» y destacado la lucha contra el narcotráfico del ex Presidente panista, Felipe Calderón.

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, advirtió sobre los riesgos de la propuesta.

«Expreso mi rechazo y preocupación ante la iniciativa presentada en enero de este año en el Congreso estadounidense por el legislador texano @DanCrenshawTX, la cual espero que sea desechada», publicó en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el morenista consideró que la iniciativa cae en el intervencionismo.