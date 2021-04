Pide la Asociación de Ciegos Progresistas de Aguascalientes a los candidatos y a partidos políticos ser tomados en cuenta, no ser considerados como ciudadanos de segunda y acabar con la discriminación que aún persiste hacia ellos, así lo señaló su presidente Elías Cortés Muñoz.

Tras el arranque de las campañas federales y a punto de iniciar a nivel local, el representante de CIPRAC pidió a los candidatos y a partidos ser tomados en cuenta como ciudadanos de primera, luego de que son tratados como gente de segunda. En tal sentido, lamentó que las personas con discapacidad sean vistos como “desechos sociales” cuando en realidad son gente pensante e inteligente, además de que algunos tienen hasta preparación educativa universitaria. “Tenemos experiencia y vemos la vida de otra manera. A mí, por ejemplo, las cosas materiales no me interesan, pues no las veo y no las disfruto, pero sí me interesa el bienestar de los demás y en eso no nos están tomando en cuenta. Como grupos vulnerables se están olvidando de nosotros”.

Afirmó que desafortunadamente las mascotas son más tomadas en cuenta que las personas con discapacidad ya que constantemente son objeto de humillaciones y discriminación por parte de los mismos familiares de las personas, además de haber situaciones en que las personas están en abandono por tener ciertas discapacidades. “Presenta uno quejas ante el DIF Estatal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos y me he dado cuenta de que en ocasiones se toma más en cuenta el maltrato animal que el maltrato a la discapacidad. Entonces que sean más humanos y nos tomen como ciudadanos de primera. Somos personas normales solo con ciertas limitaciones físicas”.

Subrayó que con las recientes reformas electorales, en que ahora ya se puede considerar a las personas con discapacidad para poder ser electos como candidatos, hasta la fecha ningún partido político les ha hecho invitaciones por si alguien quisiera ser elegido para tomar algún cargo público. “Seguimos siendo discriminados, pues ante los medios de comunicación los partidos dicen una cosa y la realidad es otra. No hay una colaboración de nombrar un candidato ciego de la asociación. A ninguna asociación se le ha tomado en cuenta”.