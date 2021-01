Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, pidió a médicos y pacientes de Covid-19 evitar la prescripción de ivermectina y otros fármacos que no están comprobados como elementos que curan la enfermedad.

Ante la polémica que se ha desatado por el uso de esa medicina, así como la azitromicina, el funcionario indicó que la Secretaría de Salud mantiene la posición de que no son recomendables para tratar la infección porque no se ha comprobado su eficacia.

En conferencia, destacó que la mayoría de las personas se curan solas, con la respuesta de su sistema inmunológico.

“Ya desde mediados del año pasado la misma OMS ha emitido la no recomendación de toda una serie de medicamentos, entre ellos la ivermectina, que no cuenta con estas evidencias científicas sólidas. No hay un ensayo clínico controlado que con con datos científicos evidencie lo que se está queriendo lograr”, explicó.

Señaló que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición prevé un ensayo sobre el uso de dicho medicamento, al tiempo que sigue vigente la posición de los médicos especialistas de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica que no la recomiendan.

El funcionario también reportó mil 470 muertes más por SARS-CoV-2, con lo que suman 149 mil 84 y 20 mil 57 casos más que el viernes, para un total de un millón 752 mil 347.

Sobre el avance de la vacunación detalló que se han aplicado 618 mil 768 dosis; 592 mil 296 personas recibieron la primera dosis y 22 mil 472 la segunda.