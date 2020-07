Activistas a favor de los indocumentados en Aguascalientes solicitaron a las autoridades su intervención para que la atención a migrantes no quede descuidada durante el tiempo que se mantenga viva la pandemia provocada por el COVID-19. Xicohténcatl Cardona Campos, representante de la Casa del Migrante, expresó que se sienten totalmente abandonados, pues no han sido procurados en la presente temporada.

Explicó que en un principio, personal del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) acudía a las instalaciones de la Casa del Migrante en donde llevaban un control sobre aquellas personas que pudieran presentar síntomas del mencionado virus, sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo y durante todo el proceso de confinamiento prácticamente la atención ha quedado relegada. Lo anterior ha provocado preocupación, toda vez que al tratarse de personas en calidad de indocumentados la atención médica necesaria pudiera ser tardía. Actualmente, la Casa del Migrante ha podido subsistir en la presente temporada gracias a diversas donaciones de gel antibacterial guantes y cubrebocas principalmente. Hasta el momento no se ha registrado ningún caso de COVID-19 en los migrantes que reciben ayuda de ese albergue, la edad promedio de los asistidos oscila entre los 18 y 30 años y en su mayoría son varones, provenientes de países de Centroamérica como Honduras, el Salvador, Guatemala, Belice. Actualmente tienen alojados a cerca de 50 migrantes a quienes los apoyan con un lugar donde asearse, comer, dormir, además de brindar ropa limpia.

“Nos hemos visto con algunas complicaciones porque no hemos tenido apoyo de autoridades, afortunadamente tenemos amistades que nos han ayudado para conseguir guantes, gel antibacterial, mascarillas y hemos implementado todo esto desde que los migrantes llegan a la casa”, Xicohténcatl Cardona, Casa del Migrante.

