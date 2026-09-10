Urge reforzar la coordinación entre instituciones, asociaciones y profesionales de la salud ante el incremento de la tasa de suicidios en México, que pasó de 10.9 por cada 100 mil habitantes en 2023 a 12.0 en 2025, afirmó Nefi Jacob Campos, presidente de la Unión Nacional de Organizaciones Sociales para la Prevención del Suicidio, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora este 10 de septiembre.

El activista destacó que la atención oportuna de las personas con comportamiento suicida requiere un diagnóstico adecuado y un tratamiento multidisciplinario, por lo que llamó a las familias a no minimizar ninguna manifestación relacionada con ideas suicidas, depresión o desesperanza. También recomendó prestar atención cuando algún familiar o amigo se encuentre decaído, sin energía o desesperado, y preguntarle directamente si ha pensado que estaría mejor muerto o si ha deseado morir.

Ante una respuesta afirmativa, consideró fundamental escuchar y acompañar a la persona, sin dejarla sola ni estigmatizarla. El especialista señaló que trastornos como el bipolar y el límite de la personalidad pueden alterar el juicio, los impulsos y la forma de pensar y sentir, por lo que requieren atención profesional y un plan de tratamiento en el que pueden participar psicólogos, psiquiatras y nutriólogos.

Explicó que su organización ha ampliado su trabajo a otros países de Latinoamérica mediante la capacitación en universidades, facultades de Psicología y colegios de profesionales de la salud.