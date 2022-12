Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Gobierno federal debe dejar de engañar a la ciudadanía con que la refinería de Dos Bocas estará lista en junio de 2023, porque la obra habrá concluido no cuando quiera el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sino cuando pueda refinar al día los 175 mil barriles de gasolina prometidos, advirtió la senadora Xóchitl Gálvez.

La panista manifestó que la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, hizo una mala planeación de la construcción de la refinería, lo que llevará a que esté lista hasta el próximo sexenio.

Grupo REFORMA publicó que, de acuerdo con especialistas, la refinería operará hasta 2027 por la falta de planeación técnica, por una proyección equivocada de tres años de construcción y la duplicación del costo de obra.

«No vemos cómo pueda estar lista la refinería para junio de 2023. Sin embargo, insisten en decir que estarán los primeros barriles en junio, pero eso no nos interesa, queremos saber cuándo estarán los 127 barriles refinados que prometieron», sostuvo.

La senadora señaló que hace días se anunció que habrá importación de diesel de la refinería de Deer Park, pero ello, dijo, no tendría que ser así si en breve se considera producirlo en Dos Bocas.

Advirtió que se habla de que están en la etapa de pruebas, pero éstas son separadas, porque no hay un ensamble de todos los procesos de producción, por el hecho de que no están concluidos.

«La Secretaria de Energía se brincó la planeación, va a hacer una refinería sin tener en consideración los ‘utilities’ (suministro de electricidad, de gas, de agua, energías renovables), lo que me parece un error de principiantes», refirió en entrevista.

Recordó que se trata de una obra que ha duplicado su costo, pues primero se proyectó en 8 mil millones de dólares y hasta el momento se ha autorizado una erogación de 16 mil 500 millones de pesos.

Cada vez es más complejo cómo hacer que produzca la refinería, porque no está terminado el tema del suministro de gas, la cogeneración de energía se complicó, el abasto de agua se está revisando, aseguró.