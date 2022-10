Sofia Acosta Jaime, integrante del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias en la entidad señaló que en Aguascalientes falta cultura en las empresas de Aguascalientes por contratar a migrantes y refugiados. La también ex presidenta de AMEXME local señaló que de acuerdo con pláticas de los integrantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), señalaron que batallan mucho para colocar a los refugiados dentro de las empresas en la entidad.

Indicó que hay más de 150 nacionalidades diferentes en Aguascalientes, debido a que somos un estado muy atractivo para los migrantes y para los refugiados debido a la calidad de vida y por las condiciones de seguridad que hasta el día de hoy prevalecen. Subrayó que se trata de personas cuyo trabajo lamentablemente no está visible y cuando van a solicitar un empleo a las empresas de la localidad, hablando de profesionistas migrantes o refugiados, no se les abren las puertas porque no tienen documentación.

Señaló que esta situación sensibilizó mucho a las socias de AMEXME Aguascalientes, quienes pusieron el ejemplo y les abrieron las puertas de la asociación para apoyarlas y las hicieron parte de su equipo de colaboradores dentro de las empresas, además de que han participado en varias capacitaciones que han realizado.

Asimismo, Acosta Jaime dijo que llevaron a cabo una Expo Multicultural donde participaron migrantes de 16 países que viven en Aguascalientes y actualmente trabajan de la mano con la nueva titular del Instituto Aguascalentense de Migrantes y este 15 de octubre se llevó a cabo una colaboración donde estuvieron 50 migrantes y refugiados de diferentes nacionalidades quienes presentaron proyectos a favor de toda la visibilización de todas estas personas.

“Es un trabajo colaborativo que suma mucho al tema de desarrollo, no solo económico del estado, sino también al hacernos partícipes y corresponsables de toda la sociedad…”

Sofia Acosta Jaime