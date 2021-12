Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El INE llamó a los funcionarios públicos a jugar un papel de neutralidad en el proceso de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Comisión de Quejas declaró improcedente una queja interpuesta por integrantes de Sí por México, de la que forman parte Claudio X. González, Beatriz Pagés y Gustavo de Hoyos, en la que pedía medidas cautelares para suspender la propaganda de «ratificación» que realizan el líder de Morena, Mario Delgado, servidores públicos y otros militantes de ese partido.

El organismo argumentó que dichas expresiones recaen en la libertad de expresión, porque, en apariencia, no implican una promoción orquestada o sistemática.

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, como en anteriores quejas, revisará si algunos funcionarios o partidos desvían recursos públicos para la promoción de dicho ejercicio.

Sin embargo, los consejeros recordaron a los funcionarios públicos y simpatizantes del Presidente López Obrador que recientemente el INE emitió un acuerdo en el que se califica como «engañosa» la promoción de una «ratificación».

Además de que los servidores públicos tienen una obligación de mantener la neutralidad en cualquier proceso.

Durante la sesión, la consejera Claudia Zavala pidió modificar el proyecto inicial para incorporar dicho llamado.

«No podemos dejar como si no pasara nada, porque son servidores públicos, porque si continúan, imagínense que veamos en asuntos futuros que hay una continuidad como de estrategia de comunicación, entonces debe prevalecer el cuidado», señaló.

Sus compañeros Adriana Favela y Ciro Murayama coincidieron.

«Como servidores públicos sí tienen un deber de cuidado, primero, no confundir a la población en esas figuras jurídicas, y en segundo, tener mucho cuidado, porque tienen una exposición mucho mayor, y lo que digan o comuniquen puede influir en determinado sentido», dijo Favela.

Murayama aseguró que el INE estará atento a que no sea una campaña desde el Gobierno, e incluso, de lograrse las firmas y convocar a la revocación, que tampoco haya propaganda sistemática contra el Presidente.

