El presidente de Enlace de Transporte Colectivo Foráneo, Armando Santana Valdez, se encuentra a la espera de que haya una mayor coordinación con los presidentes municipales del interior y la autoridad de Movilidad con el fin de acordar paraderos adecuados para los usuarios.

Indicó que este gremio planteó, en el Consejo Consultivo de Transporte, la necesidad de que el Gobierno del Estado y los municipios asignen recursos para infraestructura en las comunidades rurales para asignar paraderos adecuados, sobre todo en aquéllas que deben esperar a la intemperie.

Además, se requiere que los gobiernos municipales gestionen recursos para generar algunas terminales en las cabeceras municipales. Aunado a lo anterior, se debe trabajar, junto con la autoridad estatal, para que dichos puntos de abordaje sean reconocidos y no sean causa de sanción al transporte colectivo foráneo.

Consideró que, si bien la autoridad se comprometió con atender las peticiones de este gremio, desafortunadamente no suceden las cosas con mayor celeridad y lamentó el retraso en la toma de decisiones por parte de la Coordinación de Movilidad.

DEMANDA. Finalmente, Santana compartió que, en este momento, se tienen quejas por parte de ciudadanos de Santa Rosa en el Llano, porque las unidades no dan abasto suficiente en la demanda de la población; adicionalmente, a otras comunidades se les atiende de manera irregular, al no contarse con la cobertura suficiente de unidades a esos lugares.

“Los concesionarios de transporte foráneo ya recibimos las quejas ciudadanas por parte de los municipios en donde no se tiene la cobertura suficiente en el servicio. El compromiso adquirido fue que, en las siguientes dos semanas, se trabajará con los presidentes municipales y el enlace de transporte para presentar los estudios (…) para ampliar el servicio en determinadas comunidades rurales…”Armando Santana, Transporte Colectivo Foráneo.