Nadia Alexia Rosales Sedeño Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

El diputado del PRI, Mario Zamora, propuso crear protocolos de protección civil para resguardar a la población durante operativos de alto impacto, luego de los enfrentamientos, bloqueos e incendios que dejó el despliegue para capturar a «El Chapo Isidro» en Guasave, Sinaloa.

A través de un punto de acuerdo, planteó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Gobierno estatal establezcan un plan con alertas tempranas, rutas seguras, refugios temporales y atención a personas varadas, además de mecanismos de coordinación con los ayuntamientos y autoridades de Protección Civil.

Zamora recordó que episodios similares ocurrieron en Culiacán, en 2019, y Jalisco, en febrero de 2026, tras operativos contra integrantes del crimen organizado.

«Ya sabemos lo que pasa después de cada captura importante. No podemos seguir enfrentando la reacción del crimen con las mismas respuestas. Necesitamos protocolos para proteger a la gente: alertas a tiempo, rutas seguras, refugios y atención a quienes se quedan varados en las carreteras», señaló.

También pidió al Gobierno de Sinaloa elaborar, en un plazo máximo de 30 días, un Diagnóstico Integral de Daños y Afectaciones para cuantificar pérdidas en vehículos, transporte de carga, comercios, mercancías, empleos y daños a la salud física y emocional, a fin de diseñar un plan de apoyo.

El legislador advirtió que los hechos afectan a Sinaloa en vísperas de la temporada decembrina, una de las más importantes para el turismo y el comercio. Añadió que, según Coparmex, el estado ya perdió 44 mil empleos por la crisis de seguridad.