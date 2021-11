Guadalupe Irízar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Es necesario que la actual Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue a la UIF anterior, señaló ayer el senador José Erandi Bermúdez, del PAN.

«La UIF actual debe de investigar a la UIF anterior.

«¿A qué nos referimos? Bueno, el zar anticorrupción, el paladín de la lucha anticorrupción, solamente que explique la trazabilidad del recurso, de cómo se pagó la boda, etcétera. Por una simple y sencilla razón: los sueldos de la 4T y la austeridad republicana, y la boda no costó tres pesos», indicó en entrevista.

Esa demanda de investigación también la expuso el panista ayer en el Senado, en la sesión del pleno.

Indicó que coincide con el Presidente de la República en que le haya pedido la renuncia a Nieto.

«Esto es por dos motivos: uno, ellos organizan la boda en otro lugar porque no se sentían seguros en México, y eso es una afrenta contra el propio Presidente, decir que efectivamente, (por) el tema de la seguridad en México, el zar anticorrupción y la consejera electoral del INE buscaron para su boda un lugar más seguro.

«Y segundo, en la medida en que hicieron una boda tan ostentosa, pues da una clara muestra que no es un tema de la austeridad que sólo se queda en el discurso», señaló el legislador.

Consideró que atendiendo el discurso del Presidente de que los servidores públicos deben ser austeros, no basta con la simple renuncia, sino que por eso es necesario que la UIF investigue cómo fue que se pagó esta boda y la procedencia del recurso.

«Que al final con esto se deje claro que el Presidente no tiene solamente un discurso, sino que realmente en los hechos quiere que se termine la corrupción», añadió.

Sobre la llamada austeridad republicana, Bermúdez dijo que es importante la indagatoria, pues si se ven los sueldos de los funcionarios de la UIF, no corresponden en nada con lo que se pudo haber gastado en esa boda.

Más allá de la boda, hecho que en sí no se cuestiona, lo que es necesario investigar es el origen del dinero invertido, agregó, y el modo en que salió de país.

También indicó que ese dinero pudo ser invertido en un destino que bien pudo ser México y de ese modo apoyar al país.

El legislador criticó lo que llamó doble discurso y doble moral.

«La boda manda varias señales: tenía miedo de casarse en México por seguridad, y prefirió llevarse ese dinero a otro país, cuando en México hay muchos destinos turísticos de primerísimo nivel, y pudo gastarse ese recurso para una boda en el país», apuntó el senador.

Respecto del dinero en efectivo encontrado a uno de los invitados, dijo que esa persona involucrada ya aclaró que sí informó en el aeropuerto de Toluca, antes de su viaje, y que en ese caso se trata de una persona privada, no de un funcionario público.