Comerciantes del tradicional Tianguis Navideño del Jardín Carpio solicitaron a las autoridades municipales garantizar la permanencia de este espacio, al considerar que forma parte de la identidad de Aguascalientes y representa el sustento de cientos de familias durante la temporada decembrina.

Aunque este año se les permitió continuar en el lugar, manifestaron incertidumbre sobre el futuro del tianguis y señalaron que no se han concretado los acercamientos con las autoridades para mejorar sus condiciones de operación.

Destacaron que esta actividad cuenta con varias décadas de historia, con comerciantes que tienen hasta 70 años dedicados a la venta de productos navideños, entre ellos piñatas, adornos y otros artículos elaborados de manera artesanal.

“Sí nos gustaría que por lo menos esta parte, que es la más tradicional que hay, de verdad la cuidaran”, expresaron los vendedores, quienes resaltaron que la afluencia de visitantes también beneficia a los establecimientos comerciales de la zona.

Indicaron que no han sostenido reuniones recientes con las autoridades para conocer los avances de las mejoras planteadas desde el año pasado. Asimismo, aclararon que no fueron convocados a una reunión de trabajo que, según información difundida, se habría realizado en el lugar.

Los comerciantes subrayaron que, además de su importancia económica, el tianguis constituye un espacio de convivencia que ha reunido a distintas generaciones de aguascalentenses.

“¿Cuántos aguascalentenses no han venido aquí con sus abuelos, con sus padres, con sus hijos y hasta con sus nietos y bisnietos?”, expusieron.

Añadieron que preservar el carácter tradicional del mercado ha requerido el esfuerzo de los propios vendedores, quienes procuran mantener la oferta de artesanías y productos elaborados en México, pese a las condiciones económicas de cada temporada.

El Tianguis Navideño inició operaciones el pasado 17 de noviembre y permanecerá abierto hasta el 24 de diciembre. Los comerciantes esperan que las autoridades atiendan sus peticiones y establezcan condiciones que garanticen la continuidad de esta tradición.