CDMX. -Romeo y Julieta, la adaptación teatral protagonizada por Tom Holland y Francesca Amewudah-Rivers, está enfrentando una ola de insultos racistas dirigidos en particular a la actriz.

La compañía encabezada por Jamie Lloyd reclamó a la gente y pidió acabar con los ataques, de acuerdo con Variety.

Las presentaciones de Romeo y Julieta, que se realizarán en el Teatro Duke of York’s de Londres del 11 de mayo al 3 de agosto, han tenido una atención negativa marcada por los actos de acoso contra Amewudah-Rivers por ser una mujer de raza negra.

«Tras el anuncio de nuestro elenco de Romeo y Julieta hubo un aluvión de deplorables abusos raciales en línea dirigidos a un miembro de nuestra compañía. Esto debe parar.

«Estamos trabajando con un grupo notable de artistas. Insistimos en que son libres de crear trabajo sin sufrir acoso en línea. Continuaremos apoyando y protegiendo a todos en nuestra empresa a toda costa. Cualquier abuso no será tolerado y será denunciado», reza el comunicado de Jamie Lloyd Company.

Además, la compañía británica teatral aseguró que la intimidación y el acoso no tienen cabida dentro de su ambiente laboral, en la industria y tampoco en la comunidad en general.

«Nuestra sala de ensayo está llena de alegría, compasión y bondad. Celebramos el extraordinario talento de nuestros increíbles colaboradores. La comunidad de Romeo y Julieta seguirá ensayando con generosidad y amor», agregó el comunicado.