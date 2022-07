Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a empresas de Nuevo León parar su producción de refrescos y cervezas para que aporten su agua a la población que resiente una crisis de sequía.

«Hay dos empresas que distribuyen Coca-Cola, tengo entendido que una de ellas ya aportó (agua) y otra no. Entonces, llamaría a todas para que apoyaran, lo mismo en caso de la cerveza. Pueden decir que ya están aportando, pero si se complica más la situación hay que seguir aportando e incluso detener la producción, apoyar a la gente», pidió el Mandatario en su conferencia de prensa matutina.

«Las empresas que tomen esa decisión van a ser apoyadas por nosotros, podemos llegar a acuerdos para que no se vean tan afectadas», insistió.

López Obrador explicó que recibió un informe de Bernardo Bátiz, actual consejero de la Judicatura, sobre la grave situación en Nuevo León.

Además, dijo, Adán Augusto López, Secretario de Gobernación, ya se reunió con empresarios de ese estado.

«Y lo cierto es que sí están ayudando, pero es grave la situación en Monterrey y toda la zona conurbada», admitió.

El Presidente consideró que refresqueras ni cerveceras se verían afectadas con aportar su agua para consumo doméstico.

«Hay casos en donde no se puede parar una empresa porque el reinicio de su actividad llevaría un año; eso nos lo han dado a conocer, por ejemplo, las empresas acereras.

«Pero hay otras que sí podrían ayudar, por ejemplo las cerveceras o las refresqueras que, tomen la decisión de no consumir agua para cerveza, para refrescos y que se destine toda el agua para uso doméstico, que nos ayuden en eso», urgió.

