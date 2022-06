Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio del escándalo por audios filtrados desde Campeche, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, se reunirá hoy con ex dirigentes del tricolor para analizar los resultados electorales del 5 de junio pasado.

El encuentro se realizará a las 10:00 horas en la sede nacional priista y se espera que asistan los ex dirigentes Claudia Ruiz Massieu, Carolina Monroy, Manlio Fabio Beltrones, César Camacho, Pedro Joaquín Coldwell, Beatriz Paredes y Humberto Roque Villanueva, así como el coordinador en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong. Al final, se prevé que Moreno dé un mensaje a la militancia.

El pasado 11 de junio, los siete ex dirigentes y el coordinador parlamentario solicitaron el encuentro a Alito, quien les respondió que los adversarios están afuera del partido, no adentro.

La solicitud se dio en el marco del escándalo generado por los audios filtrados por la Gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores, en los que presuntamente se escucha a Moreno ordenar pagos millonarios a estrategas de campaña, quejarse de sobornos a diputados, referirse a una trampa para evadir al fisco y simular la venta de terrenos y propiedades e incluso decir que a los periodistas no se les mata a balazos sino de hambre.

Tiene lugar también en medio de una de las peores crisis en la historia del tricolor, como resultado de su participación en los dos últimos procesos electorales.

Cuando Moreno llegó a la dirigencia nacional del partido, en agosto de 2019, el PRI gobernaba 12 estados; en 2021 perdió ocho a manos de Morena y del Partido Verde, su antiguo aliado, mientras que el 5 de junio pasado se quedó sin Oaxaca e Hidalgo, dos de sus bastiones históricos.

Ruiz Massieu, una de las ex dirigentes que solicitaron la reunión, pidió a Moreno hacer una reflexión personal de su gestión, de sus resultados y, sobre todo, de si está en condiciones de llevar al PRI a la etapa que sigue.

Dulce María Sauri, por su parte, subrayó que hay momentos en los que es mejor hacerse a un lado y otros en los que vale la pena resistir, por lo que llamó a Moreno a revisar los resultados de su gestión.

¿La actual dirigencia tiene que revisar? Desde luego que sí, tiene que revisar los resultados de su desempeño», señaló la priista yucateca.

La semana pasada, las agrupaciones Movimiento Líder, Plataforma PRI y Alianza Generacional, encabezadas por José Encarnación Alfaro, Fernando Lerdo de Tejada y José Ramón Martel, en un desplegado afirmaron que su partido no puede seguir presidido por un personaje que sólo trabaja para sus intereses personales.

Militantes de Sonora también pidieron la destitución de Moreno, luego de calificarlo como «perdedor e impositivo».

Pese a esas voces, Moreno ha reiterado que no dejará la dirigencia del partido.

